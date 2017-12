Vores bryggers ligner noget der er løgn – hvad gør vi?

Vi følger din blog på Bo Bedre og har nu lyst til selv at kaste os ud i en ombygning af halvdelen af vores hus. Vores hus har en lidt dum rumindretning, idet vi har et bryggers der ikke er så funktionelt og vi har et meget lille gennemgangs rum (se vedhæftet plantegning).

Vi savner ideer til, hvordan vi kan få et firkantet bryggers som både kan fungere som pæn indgang for gæster samt som praktisk bryggers. Vores forgang vil vi inddrage til køkken ved en senere ombygning.

Bryggerset skal være stort nok til at indeholde vaskesøjle, fryseskab koste/støvsuger skab, samt andet skabsplads, gerne gemt bag skydedøre eller en halv væg. Derudover skal der være gulv plads nok til at der kan stå et tørrestativ.

I vores nuværende bryggers har vi en vask, det er dog ikke et krav fremadrettet, vi vil dog gerne bevare noget bordplads. Hele skabssiden ind mod køkkenet er teknik (varmepumpe, gas, vvs).

Værelsesafdelingen vil vi gerne have lavet om til tre selvstændige værelser. Vores søn har børneværelse i det store rum. Vi vil gerne bevare et stort rum, dog muligvis lidt mindre, og derudover have et gæsteværelse og et kontor - og helst uden for meget gang-areal/anden spildplads.

Vi håber at du kan hjælpe med inspiration til hvordan vi kan omfordele rummene i vores hus, helst uden at flytte for meget på vinduer og ydre dør.

Mange hilsner Klavs og Pia