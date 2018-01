Vi er fortabte! Hvordan indretter vi vores stue?

Kære Thomas og Cecilie.

En sjælden gang imellem må man bare sande at det kan være svært at få opfyldt alle sine ønsker,- og sådan er det evt. også med jeres lille stue, der trods et gulvareal på 22 m2 og en vidunderlig udsigt, virkelig lider under både skrålofter og rigtig mange ganglinjer.

Hvis I skal have jeres funktioner rimeligt på plads, så skal I møblere med meget enkle linjer og få møbler, for at få rummet til at virke større.

Jeg vil foreslå at I placerer en permanent sofa og lænestol udfor jeres tv og brændeovn, med en afstand på godt en meter til ankomsten ved trappen nedefra. En lidt smal ganglinje, men mere har I simpelthen ikke. Lidt for sig selv, med front til udsigten med de fire franske døre (der går indad og dermed ”rydder” gulvfladen for møblering godt 80 cm ind i rummet regnet fra facaden), kan I stille en 2 personers sofa på hjul, således at I til daglig har jeres egen hyggeplads her, men nemt kan dreje sofaen omkring, så I kan sidde flere sammen, når I har gæster. Stiller I en smal konsol bagved sofaen, føler man sig lidt mere fredet, når man sidder der.

Faktisk vil det være super praktisk at få sat hjul på begge sofaer, så I bliver maximalt fleksible. På grund af de indadgående franske døre, kan I møblere max. en meter regnet fra soveværelses- og badeværelsesdøren med de ønskede reoler til jeres bøger.

Vælg sofaer der max. er 85 cm dybe og med en smal ramme/armlæn, så så meget af møblets længde som muligt går til at sidde. Vælg små borde der også er nemme at flytte på.