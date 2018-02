Stort hus med lille køkken – hvad gør vi?

Hej Lone



Jeg har læst mange af dine indlæg, og de har været til god inspiration med mange fine løsninger. Nu håber jeg derfor, du kan hjælpe os.



Vi har netop købt hus, og vi har et brændende ønske om et større køkken.



Det er et stort hus på 200m2 i to plan, men på trods af den store størrelse har vi det mindste køkken! Vi er begrænset af mange døre og et større vinduesparti fra gulv til loft i køkkenet. Køkkenet er ca. 3 m bredt og 5,3 m langt. Der er 110 cm. fra bordplade til bordplade i køkkenet - og det har en længde på ca. 2,5 m. Ovnen står ovenpå køleskabet, og det fungerer ikke optimalt. Vi har ikke plads til opbevaring af kolonialvarer i køkkenet, hvorfor værelset ved siden af er blevet inddraget til dette.



Vi har mange udkast, men synes ikke rigtig, der er noget der virkelig får det til at fungere, så nu er vi gået i stå og har svært ved at se mulighederne.



Vi vil gerne bibeholde det lille toilet - evt. udvide med bruser.



Vi kunne også godt tænke os at have sofa og tv i vinklen ved stuen og dermed spisestue tættest på køkkenet, men vinklen er blot 2,93 m. bred, hvilket vi syntes bliver for klemt, hvis sofa og tv skal have plads der. Vi tænker derfor på sigt at fjerne muren ud til gangen. Men vi synes, det giver lidt udfordringer i forhold til indgang til toilettet. Det bliver nærmest i stuen.



Vi har nok af værelser ovenpå, så både gang, entre og værelse må gerne tænkes ind.



Håber du har nogle gode idéer. Vedhæfter lige en plantegning.



Mvh. Nanna og Lasse