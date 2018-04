Sådan udnytter du hver en kvadratmeter i et lille badeværelse

Hej Ann Sofie,

Jeg har skitseret en løsning på jeres bad, der absolut ikke er noget stort rum, men alligevel kan de basale ting jo godt være der.



Et lille rum virker større, jo enklere man gør tingene, så jeg ville samle toilet og vask på en installationskasse hvor diverse cisterne, rør og afløb kan skjules. Den er 20 cm dyb, hvilket giver jer noget afsætningsplads på hylden til tandbørster og andre toiletsager.

Toilettet (dybde på 50 cm) burde faktisk kunne være der for den indadgående dør, men ellers kan ”kassen” muliggøre at I bytter rundt på vask og toilet, så toilettet rykker hen imod brusepladsen. Der skal en VVS´er ind over projektet under alle omstændigheder, så han er god at spørge.



På hele væggen over hylden monteres et stort spejl med lamper oven over, så I får så meget lys som muligt i den mørke ende af rummet. Jeg har afsat 90 cm til bruseniche inkl. glasvæg, så der er plads til 20 cm på hver side af potten samt en vask på 50 cm bredde.

Hvis det alligevel skulle ende med en skydedør, så bør den løbe på soveværelsessiden og ikke inde i baderummet. I skal have fliser på alle tre vægge i brusenichen, og så virker det forkert at skydedøren går ind over. I kan evt. bygge en let væg, som skydedøren løber i, så væggen i soveværelset kan bruges til møblering. Jeg synes ikke, der er et mere praktisk alternativ til filtede vægge, når I ikke vil have fliser.



I skal vælge en vådrumsmaling med et glanstrin, der gør den vaskbar, men så er det da også ganske nemt at holde...

Venligst Lone