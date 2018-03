Kan vi få et køkken-alrum i vores murermestervilla?

Kære BO BEDRE,

Jeg har netop overtaget en dejlig murmestervilla fra 1955 med mange m2, - 200, dog er den lidt ”træt” , der mangler blandt andet til et nyt køkken.

Jeg er i tvivl om to løsninger:

Løsning 1 kunne være at nedlægge værelset ved siden af køkkenet og lave et stort alrum her.

Løsning 2 har jeg tegnet lidt på og den tænker jeg er den bedste, da der er viktualierum i kælderen, så jeg ikke behøver at have så meget skabsplads i køkkenet. Desuden har jeg fire børn, så jeg kan ikke bare nedlægge et værelse uden at etablere et nyt.

Håber, du kan forstå mine tanker og tegninger.

Med venlig hilsen Ditte Kristiansen, Skælskør