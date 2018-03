Opdatering af studerendes lille køkken i lejelejlighed

Kære Freja og co.

Der er faktisk så god plads i området indenfor døren at I sagtens kan forlænge køkkenet med nye 60 cm, så der både kan blive plads til et nyt højt kølefryseskab og en vaskemaskine ved siden af vasken, - hvor det lille køleskab stod før. På modsatte side indkøber I et nyt skuffeelement og en ny, længere bordplade.

For enden af vaskesiden kan I se om der kan blive plads til en høj reol med hylder til kolonial og krydderier eller en række hylder, - jeg ved ikke om den lille kasse ikke er en udluftningskanal som I ikke kan bore i, så en høj reol der står på gulvet er nok den bedste løsning.

Du kan indrette en hyggelig spiseplads med bænk, bord og to – tre stole opad køkken-halvvæggen og så er resten af rummet i realiteten til sovesofa / seng, reoler, lænestol og tv. Hvis du gerne vil have en særskilt arbejdsplads, så spisebordet ikke altid flyder over af pc-grej og bøger, så kan der fint blive plads til en bordplade i hjørnet, der kan monteres på en liste på bagvæggen og et enkelt ben, så den ligner en udvidelse af vindueskarmen.

Hertil en række bogkasser på væggen til studiesager og bøger.

Bedste hilsener Lone