Når børnene flytter hjemmefra, er der pludselig for meget plads

Kære Lillian og Hans Peter.



Umiddelbart ser det ud til at være et rart hus kun at være to i i hverdagen, da det er gode rumstørrelser og en fin opdeling med jeres private afdeling og en kontor/gæsteafdeling, der kan lukkes af, når den ikke er i brug. Det lille køkken med en facon, hvor man skal vende sig hele tiden, kan jeg godt forstå, at I ønsker dig væk, og jeg synes bestemt at I skal udnytte hele facaden og inddrage bryggerset i planlægningen, så I får den opmagasinering, som I har brug for. Det lille fadebur blændes af og lægges til jeres garderoberum i stedet. Den nye vægplads i bryggerset indrettes med 3 eller 4 gode højskabe med udtrækshylder og skuffer til en masse kolonialsager.



Køkkenets base er den lange side med vask og kogeplads imellem vinduerne og to højskabe ind mod bryggershjørnet til kølefrys og ovne. Hertil kan I så vælge mellem to løsninger som skitseret, hvor den ene er med en lang skænk til jeres service eller løsningen med en halvø, der både giver ekstra skuffeplads men også mulighed for et par siddepladser. I begge tilfælde er der placeret et højt vitrineskab for enden mod entreen, hvor der er rigtig god plads til glas, service og kogebøger. Der er stadig plads til jeres langbord på skrå...