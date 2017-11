Kan jeg få plads til alt i min studenterbolig?

Måske kan du hjælpe mig? Det drejer sig om indretning af mit værelse, som er en del af en delelejlighed, hvor vi er tre piger med hver sit værelse og delekøkken og –bad. Da der altså ingen fællesstue er, skal mit værelse både rumme soveplads, arbejdsplads, fjernsynskiggeri og gæster samt forhåbentlig en masse opbevaring.

Jeg har selv tænkt at jeg kunne afskærme et hjørne med klædeskabe, så jeg fik et privat sovehjørne, men det tager alt for meget plads op, når jeg selv prøver at tegne på indretningen. Jeg har en seng på 140 x 200 cm plus en stor lænestol. Jeg håber meget at du har tid til at kigge på det og komme med et forslag?

Lena.