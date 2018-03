Hvordan udnytter vi pladsen under et skråloft?

Hej Lone.

Vi er ved at lægge sidste hånd på vores helt nyindrettede loftetage, hvor vi efter at have boet i stueetagen uden børn, nu har indrettet tre soveværelser og et nyt bad.

Da huset har et helt almindeligt sadeltag, har vi valgt at lade loftet gå til kip i værelserne med synlige spær, mens loftet i gang og bad bliver plant.

Flere af vennerne har sagt at vi skulle lave et walk-in closet i forbindelse med vores soveværelse, men vi er nu blevet enige om at vi hellere vil have et større værelse og så have klædeskabene i værelset.

Mit spørgsmål går nu på skabene og hvordan vi indretter os både pænt og praktisk.

Der er ret høje skunkvægge, ca 140 cm høje, så vi håber at vi kan få en del tøj-opbevaring.

Vi håber du har en god idé til os.

Hilsener Lulu og Morten