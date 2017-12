Hvordan får vi mere ud af kvadratmeterne?

I værelserne er udfordringen at skæve vinkler, skorstene og vinduernes placering gør det vanskeligt at få plads til ordentlig skabsplads. På nuværende tidspunkt har vi et skab (bredde 1 meter) samt to kommoder i vores soveværelse, hvilket slet ikke er nok for os. Vi har brug for mere skabsplads, men vil også gerne kunne beholde en rolig og let følelse i rummet, så det ikke føles som om man sover i et pulterkammer.

Der er givet tilladelse i vores ejerforeningen til, at man kan flytte køkkenet ind i den eksisterende spisestue, som således laves om til et køkken/alrum. Det vil frigøre et ekstra værelse (det nuværende køkken), hvilket vi på sigt godt kunne tænke os. Dette vil dog både være et dyrt og omstændigt projekt, da der skal etableres helt ny rørføring m.m.

Som et billigere alternativ, har vi overvejet at vælte væggen mellem den lange gang og vores nuværende soveværelse og i stedet etablere spisestue i rummet. Det giver os ikke helt det køkken/alrum eller ekstra værelse vi ønsker os, men løser alligevel de fleste af vores udfordringer. I stedet ville vi så flytte stuen ind i den nuværende spisestue og soveværelset ind i den nuværende tv stue. Det vil give mindre gennemgang igennem den midterste stue (nuværende spisestue) og mulighed for meget bedre skabsplads i soveværelset. Men vi er lidt nervøse for, at det vil virke mærkeligt med den rumfordeling?

Christina