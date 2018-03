Hvad er mulighederne i min ét-værelses?

Kære Birgitte.

Tillykke med din nye bolig.

54 m2 lyder ret godt, men der er også en del funktioner, der skal på plads, når man kun har et rum, så det er da en udfordring at få udnyttet rummet så optimalt som muligt. Der er også en del bindinger i rummet: Ganglinjen fra entredør hen til altandøren samt de to indbyggede skabe, der møbleringsmæssigt spolerer de to vægstykker på hver side af døren. Jeg har lavet to møbleringer, hvor plan A respekterer rummet som det er og Plan B, hvor jeg vender det ene skab om, så der bliver et møblerbart hjørne til din seng.



Plan A har en alkove-agtig plads til sengen, der placeres til venstre for døren, med lidt afstand til indbygningsskabet, så du kan komme til det. Bag sengen placerer du en høj reol med lukket bagside, så sengen er afskærmet fra resten af rummet.Spisepladsen placeres ud for altandøren og på modsatte langside stiller du sofa med puf og bord samt et reol eller kommodemøbel med fladskærm samt et klædeskab i hjørnet.



Plan B har ligeledes sengen afskærmet fra resten af rummet med den høje reol, og her er spiseplads og sofaarrangement stillet overfor hinanden. For at spare plads består denne spiseplads af en bænk med bord og 2-4 stole.Overfor sengen placeres skabene og som sagt har sengen fået et godt hjørne at stå opad fordi skabet er lukket ind mod stuen, men åbnet ud mod entreen.

Du kan forstærke soveværelses-delen ved at give væggen bag sengen en farve eller sætte tapet op. Og du kan forstærke fornemmelsen af opdelingen ved at sætte bagklædning på reolen, som du filter og maler, så den fremstår som en væg, bortset fra at den ikke går til loft. Bruger du MDF-plade får du en skruefast bagklædning, så du kan hænge billeder op.

Kh Lone Barslund