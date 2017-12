Hjælp! Vi har bygget vores eget hus – og placeret trappen helt forkert

Som med alt andet bliver man klogere af at have fingrene i fadet og nogle erfaringer kan blive lidt dyre, hvis de betyder, at man må begynde forfra. Men jeg tror bestemt, at I kan få jeres nye hus til at fungere med nogle få, men effektive, ændringer.

Jeg har noteret mig at jeres bryggers og køkken ligesom hallen er mega-store, og at der ikke er mulighed for at nyde den skønne udsigt fra køkkenet. Jeg vil derfor foreslå jer at åbne køkkenet mod syd og samtidig gøre køkkenet et vinduesfag mindre for at få plads til en større spiseplads.

Det store bryggers kan eventuelt også ændres og gøres mindre, så I får mulighed for at indrette et gæstetoilet, så I kan få jeres badeværelse for jer selv – ikke mindst, når børnene bliver store. Og trappen? Den ville jeg flytte ud i den store hall for at udnytte pladsen optimalt.

Jeg forestiller mig så, at der kan blive en helt vidunderlig siddeplads oppe på førstesalen ved vinduet, der hvor trappen er nu, og at I vil nyde det meget mere på den måde. Kigget ned i alrummet bliver selvfølgelig hvor det er. Endelig vil jeg foreslå jer at flytte adgangen til jeres soveværelse til gangen, så I får et lukket hjørne i sofaafdelingen. Det gør møbleringen meget nemmere.

Og det er med vilje, at jeg lader sofaerne vende ryggen til udsigten for at få en god væg til reol og fladskærm. Man har alligevel ikke brug for udsigten om aftenen, når man først er landet foran fjernsynet.

De bedste ombygningshilsener Lone