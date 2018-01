Hjælp! Hvordan får vi mere plads i vores køkken?

Kære familie i Viborg.

Jeg tror, at den største forandring helt sikkert vil være at fjerne halvøen med de to højskabe og fralægningsbordet, som I ikke bruger til madlavning men til at lægge bunker.

I stedet kan i udforme køkkenet som en vinkel, som går hen forbi det høje glasparti, der ændres til vindue, hvor I så kan udnytte den ekstra bordpladedybde til at have kogeplade og et bordsug.

Det vil gøre køkkenet meget enklere i linjerne at slippe for det traditionelle emfang. Samtidig får I meget bedre bordplads til højre for vasken. Vinklen afsluttes med de to højskabe til hhv. ovne og kølfrys.

Som erstatning for de fjernede skuffer foreslår jeg et arbejdsbord med tre skuffekabinetter placeret på modsatte side i køkkenet, så I får ekstra bordpladeplads til madlavning, men også som en lille buffer imellem køkken og spiseplads.

Jeg er helt uenig i tanken om at begrænse bordet til et lille hjørnearrangement, eller en ø- løsning. Der er jo god plads til et godt spisebord, og det er da bare luksus i dagligdagen at have plads til stakken af aviser eller en smuk bakke med lys og planter i den ubrugte ende af bordet. Maset med at møblere om, når der skal komme gæster, undgår I også.

Endelig ville jeg placere to høje vitriner på væggen ind mod bryggerset så afstanden til køkken og opvaskemaskinen ikke er så lang. Der er simpelthen for langt at gå hvis I placerer skabene på ydervæggen, som I har overvejet.

Mange hilsener Lone