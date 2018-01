Flot entré eller praktisk bryggers... Har vi plads til begge?

Kære Maria.

Jeg er nok så praktisk anlagt at jeg, hvis jeg var så heldig at have et bryggers, ville nyde at have et sted til vasketøjssortering, støvler der afventer pudsning og masser af praktiske anordninger, som jeg vel at mærke ikke ville se som det første jeg kom hjem,- og heller ikke havde lyst til at vise andre. Entreen er stadig vores ”ansigt udadtil”, og der kommer vores private rod ikke andre ved, hverken svigermødre eller gæster.

Jeg har tegnet op og ned på jeres husplan for at se, om jeres ønsker kan lade sig gøre, og er kommet frem til en løsning, hvor vindfang og entré lægges sammen til et stort og dejligt ankomstrum, med masser af (praktisk) plads i skabe og åben garderobestang og måske en bænk eller et aflægningsbord, men ikke vask og vaskesøjle.

Til gengæld kan I få et dejligt stort badeværelse med plads til det hele: vaskesøjle, badekar, stor bruseniche og også det ekstra gæstetoilet. Ved at flytte badekarret får I endda fri adgang til vinduet, hvilket både er praktisk til udluftning, men det gør også rummet større. Bemærk at den ekst. badeværelsesdør nu fører til gæstetoilettet, mens dør til det store badeværelse er bryggersdøren, der er rykket for at give plads til højskab med maskiner bagved.

Bemærk at jeg har ladet halvdelen af det ekst. bryggers blive i forbindelse med køkkenet, så I enten kan indrette det som fadebur/ vinrum, eller I kan have jeres fyr og installationer blive her. Døren ændres til et vindue.

Ved at rette den nye entré ud, får i en ren vinkel at indrette køkken på, så I får god bordplads og plads til højskabe, samtidig med at I kan åbne ind til stuens spiseplads.