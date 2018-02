Pavlova med jordbær, rose og hvid chokolade

Fremgangsmåde

1. Forvarm ovnen til 130 C almindelig ovn.

2. Rør sukker og majsstivelse sammen. Sæt til side.

3. Klargør en bageplade med bagepapir; tegn en cirkel med en diameter på 20 cm på et stykke bagepapir. Sørg for at vende papiret med tuschen nedad, så det ikke smitter af på kagen.

4. Pisk æggehvider og salt skummende ved lav hastighed, ca. 2 minutter. Jeg bruger min Kitchen Aid, så jeg har hænderne fri. Sæt herefter hastigheden op på højeste indstilling og tilføj 1-2 spiseskefulde af sukkerblandingen mens der piskes. Pisk indtil marengsen er sej og luftig. Vend hvidvinseddike og rosevand i marengsen.

5. Hæld marengsen ud på bagepladen og brug en palet til at brede den ud til cirklens kanter og lav en fordybning på 2 cm i midten.

6. Bag marengsen i 90 minutter.

7. Lad bunden køle af inden den flyttes over på et fad.

8. Pisk fløden til en let skummende skum og fordel den ud over kagen lige inden servering. Pynt med friske bær og chokoladespåner.