Mandel Matcha Latte

Nyt år, nye vaner. Jeg holdt fri de første dage af det nye år for at reflektere over det forgangne. Jeg er ikke fan af nytårsforsætter. Hvis 2017 har lært mig noget, så er det, at intet står skrevet i sten, og at det jo egentlig er ganske smukt. I stedet tror jeg på vigtigheden af selvindsigt. At være bevidst om sine handlinger og sørge for selv at beslutte, hvilken vej, man vil bevæge sig hen ad. Ellers ender man jo med blot at udleve andres beslutninger. 2017 blev året, hvor jeg sagde mit job op og flyttede til den anden side af landet for at bygge et rigtig hjem sammen med manden i mit liv og vores søn. Det blev også året, hvor jeg takkede nej til et prominent jobtilbud for i stedet at vælge det, som var rigtigt for min familie og jeg. Og jeg har aldrig været lykkeligere!

Intet af dette ville være sket, hvis vi ikke havde sagt ”nej” en million gange. Nej til alt det, som ikke passede ind i vores drømme – også selvom drømmene er så simple som at have tid til at lave mad, rejse og lege med August. At sige ”nej” er for mig lettere sagt en gjort, men det bliver bestemt lettere for hver gang.