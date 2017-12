Annette von Einems jul

Jeg henter min inspiration til julens design flere steder: fra messerne, fra moden, boligtrends samt i naturens egne materialer. Jeg samler glimt af farver, former og strukturer op her og der - fra et modemagasin, en kroget gren eller en glimtende kugle. Mine designmanualer indarbejdes til mine kunder, så de matcher deres koncepter.

Så jeg har brug for alt det julepynt og materialer jeg har indkøbt i løbet af året. Hvert hotel har sin stil, så der skal noget til, ligesom i private hjem. Der skal styles og pyntes. Jeg arbejder også meget med min egen kollektion som jeg har udarbejdet i samarbejde med en produktdesigner. Jeg har bl.a kreeret en kollektion af stativer i flere højder til forskellige typer dekorationer, en kollektion som jeg er meget glad for at arbejde med

(foto med stativer)