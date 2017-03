Skønt badeværelse i en villa i Holstebro

I det rummelige badeværelse hos Kristine og Kenneth Høgsberg i Holstebro er der brugt plads på et "makeup-hjørne".

– Egentlig syntes vi bare, at det var sjovt at have et sted til at sætte hår. Både fordi pladsen tillod det, og fordi vi har en lille pige i huset. Men vores seks-årige datter interesserede sig ikke for "skønheds-salonen", som jeg selv er blevet rigtig glad for. Det er blevet et rigtig godt praktisk hjørne, siger Kristine Nørskov Høgsberg.

Badeværelset er helt nyt. Det er en del af resultatet af en totalrenovering af familiens parcelhus fra 1970. Familien har indrettet det rummelige badeværelse med en skillevæg af beton.

Toilet, bruser og det øvrige rum er adskilt fra hinanden – og alligevel samlet. Selvom flere familiemedlemmer bruger badeværelset på samme tid, er der mulighed for diskretion. Det er Kenneth Høgsberg, der har bygget væggen – ligesom han har stået for udførelsen af hele husets renovering. Væggen er pudset med en blanding af cement og beton, og dernæst lakeret. Intet har været overladt til tilfældige løsninger.

– Vi har virkelig overvejet, hvordan badeværelset skulle se ud. Vi har tænkt, tegnet og tænkt om igen, og Kenneth har efterfølgende udført planen. Vi har bygget om før, og de erfaringer har vi taget med os i denne renovering. Man siger jo, at man skal igennem tre ombygninger, før man kender sine behov. Dette er vores anden omgang. Jeg mener, at vores behov ændrer sig undervejs, og lige nu er dette ideelt.

Èn ting er at tegne sin idé og iværksætte den. Noget andet er at konstatere, at den fungerer. Og det gør vores badeværelse. Vi er især glade for lysindfaldet, siger Kristine Nørskov Høgsberg.