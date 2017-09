Renselsesritualet har dybe rødder over hele verden. Japanerne sværger til de varme bade "onsen", tyrkerne har deres hamam, mens finnerne fordamper stress og stivhed ud af kroppen i saunaen. På vore kanter tyer vi gerne til et luksuriøst spa, hvis vi har brug for at slappe lidt ekstra af, og den samme spa-følelse ønsker vi i stigende grad at genskabe hjemme hos os selv. Mens nogle installerer dampbad, foretrækker andre at læne sig tilbage i et delikat, fritstående badekar fyldt med plejende badesalte.

Fliser er fortsat det mest brugte og bedst egnede materiale til badeværelset, men størrelsen vokser og giver eksklusive og næsten fugefrie flader. Flere og flere vælger også marmor og beton, mens japansk inspirerede toiletter med vaske- og tørrefunktion gør sit indtog på markedet sammen med armaturer og afløb i et utal af forskellige overflader, som gør det muligt at sætte egen signatur på alle badeværelsets elementer. Badeværelset er dog et af de rum i hjemmet, som oftest giver anledning til omfattende skader, der er dyre at udbedre, og derfor må fantasien styres af en række hensyn, som skal tages til et rum udsat for stor fugtighed, lyder det fra Tine R. Sode, fagekspert hos Bolius, Boligejernes Videncenter.