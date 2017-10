Skab blikfang på badeværelset med smukke farvekombinationer

Forskellige toner af samme farve

”Du bør måske undgå at anvende alle regnbuens farver i det samme badeværelse. Det er vigtigt at skabe harmoni. Derfor arbejder jeg meget med forskellige toner af samme farve. Lyse farver virker friskere end mørke. Samtidig kan et mørkt badeværelse føles både afslappende og stemningsfuldt. Hvad, du vælger, afhænger af, hvilken følelse du vil have i rummet”, fortæller Åsa Dyberg til Ifo.dk, hvor hun giver tips til indretning på badeværelset.

”Husk, at du skal leve med farverne i lang tid. Alt behøver virkelig ikke at være helt hvidt, men hvis du vil have stærkere farver i badeværelset, bør du måske have dem på begrænsede flader”, siger Åsa Dyberg.