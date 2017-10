Sådan giver du badeværelset et nyt look

Man kan sagtens ændre et helt rums look og feel med et par løsninger, som ikke kræver det helt store projektarbejde. For selv de mindste ændringer kan have stor betydning for resten af rummet.

Unidrain har netop lanceret deres nyeste kollektion af badeværelsestilbehør, Reframe Collection, som gør det nemt at give badeværelset en følelse af hotel og luksus. Vi kigger nærmere på den her, hvor du får et par råd til, hvordan du kan opgradere dit badeværelse