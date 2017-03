Luksuriøst bad med udsigt

Annika og Ulriks stilrene baderum er noget helt for sig selv. Når man kommer op ad trappen fra stueplanet og går ind i det store, lyse rum, bliver man nærmest slået omkuld af den billedskønne udsigt, som strækker sig kilometer efter kilometer over en sø og naturen rundt om den supermoderne villa fra 2010.

Udsigten var noget, parret virkelig ønskede at værne om og udnytte, så der blev isat store vinduer fra gulv til loft på to sider af rummet. Det gør, at familien kan nyde omgivelserne fra badekarret og fra saunaen. Den ene vinduesfløj består af døre og kan åbnes ud til en herlig udeplads i sommermånederne.

– Det her er virkelig et rum, vi nyder. Det er ikke kun et praktisk rum, fastslår Annika.

Både i saunaen, i det smukke kar eller blot i de to lænestole fra Arne Norell kan man sidde og nyde tiden, læse eller drikke en kop kaffe. De to stole er placeret, så de har plads omkring sig, og skaber næsten et rum i rummet med et tæppe under sig.