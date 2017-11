Indret et badeværelse, der vil imponere dine gæster

4. Materialer

Marmor har længe været en favorit blandt indretningsarkitekter og boligstylister. Brugt på den rigtige måde giver det nemlig en super luksuriøs følelse i et rum.

Overvej, om du kan udskifte overflader på badeværelset til marmor - og hvis du er modig, så eksperimenter med marmor i andre farver end klassisk hvid. Især grøn og sort er meget populære lige nu. Hvis du kombinerer marmor med detaljer i messing, får du et meget moderne og luksuriøst look på badeværelset.

Hvis marmor ikke lige er dig, så prøv i stedet at lege med fliser i farver eller overflader i mosaik. Det giver et super personligt udtryk på badeværelset, der signalerer, at du virkelig har tænkt over indretningen.