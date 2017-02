Indret badeværelset med inspiration fra den skandinaviske natur

Invitér den skandinaviske natur indenfor på badeværelset, og lad dig inspirere af de smukke organiske former, kolde nuancer og kontrasten mellem hårdt og blødt.

Du kan let skabe en afslappet atmosfære ved at vælge elementer og indretning, der leder tankerne hen på vores smukke natur i Skandinavien - du vælger selv, om du går all in eller indretter dit badeværelse med udvalgte elementer.