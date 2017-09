Danske Cecilie Manz har designet badeværelses-serien Luv for Duravit, der bl.a. indeholder en række elegante håndvaske og vaskemøbler. De runde former og præcise kanter får håndvasken til at fremstå blød og minimalistisk på samme tid. Selve møblet fås med justerbare ben og kommer i seks rolige farver. Her i charmerende lyseblå. Som på foto, 49.650 kr., separat vask, l 60 x b 40 cm, 6470 kr., Duravit.

© Duravit