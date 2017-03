Et fad på et bord. Helt simpelt – som en gammeldags servante i hjørnet. Det var grundideen, Cecilie Manz havde fra starten, og som hun har bygget et nyt badmiljø op omkring.

– Som designer handler det om at holde fast i nogle ideer. For der sker meget i den lange proces fra idé til produkt, siger Cecilie Manz.

Kollektionen fra Duravit bliver lanceret godt to uger efter udgivelsen af dette BO BEDRE, hvilket markerer den foreløbige afslutning på et treårigt forløb fra idé til færdigt produkt. Serien består af 3 størrelser vaske i flere varianter, fritstående og indbygningsegnede badekar, spejle og flere baderumsmøbler med skuffer.

– Duravit er et firma, der ikke går i gang med sådan en proces for sjov. De gør det, for at det skal blive i kollektionen længe. Så jeg har taget mine kampe for at bevare min oprindelige idé, og med det resultat, vi er kommet frem til, kan jeg virkelig genkende mine første tanker. Så bliver man glad, forklarer Cecilie Manz, som beskriver arbejdet med Duravit som at skulle lære en ny faglighed at kende.

– Det kan godt være, at jeg har lavet porcelænskopper tidligere, men her taler vi om noget helt andet. Der er en masse andre tekniske detaljer, man skal kende. Det handler jo om vand, siger Cecilie Manz og forklarer, at det gjorde opgaven endnu mere spændende.

– Jeg elsker, at man skal ind at blive klogere på det tekniske i opgaven. På den måde er det en ren tavle næsten hver gang. Jeg vidste lidt om fremstilling af porcelæn, men slet ikke i denne her skala.

Kollektionen er først og fremmest bygget op over en stemning, som hun har båret med sig gennem hele designprocessen.

– Det må gerne være et sted, man føler sig hjemme. Man skulle gerne kunne genkende sin egen hverdag og ikke føle, at man er på et koldt hotel, hvor det hele skinner. Jeg har arbejdet meget på at få varmen ind i projektet gennem teksturer, mathed og forskellighed i materialerne. Traditionelt er en vask jo altid kridhvid og helt blank, men jeg har pushet på for at få en svagt tonet mat glasur på ydersiden og bibeholdt den hygiejniske glans indvendigt, forklarer Cecilie Manz om vasken.

– Vi har valgt nogle meget douce farver. Hverken jeg eller Duravit er jo nogen, der bruger voldsomme farver, det er ikke det rigtige sted til det. Det er de små detaljer, vi arbejder med. Men effekten er meget stor.

Den første kontakt mellem Duravit og Cecilie Manz opstod for godt tre år siden. På det tidspunkt omfattede opgaven også et toilet, men det blev siden klippet fra, hvilket Cecilie Manz er godt tilfreds med.

– Det passede mig fint at holde det til vaskeområdet. Men hvem ved, måske udvider de serien, griner Cecilie Manz, men bliver hurtigt alvorlig.

Det er nemlig ikke, fordi hun ikke vil lave et toilet.

– I Danmark bliver der differentieret mellem, om man laver interiørting eller industrielt design. Det har altid lydt lidt af grundvandspumper. Men de to verdner er ved at mødes. I hvert fald i mit hoved, forklarer hun. Hun har tidligere lavet fx højtalere for B&O, som også er inden for den kategori, der, som hun siger, falder på den anden side af hækken, og hun mener, at designerne skal lade være med at være så bange for at omfavne andre industrier end møbler og det, der skal stå på folks hylder.

– For mig er det dejligt udfordrende at arbejde med flere aspekter af designverdenen, siger Cecilie Manz og tilføjer:

– Jeg kalder det hardcore design.