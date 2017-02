BALL PENDENT CONCRETE

Beton og badeværelser går flot i spænd, og en antydning i form af en pendel kan være nok til at gøre forskellen. Diam. 18 cm, 1299 kr., Bolia.



MONTANA BATHROOM

Serie af i alt 12 vaskemoduler, 10 opbevaringsmoduler, 9 spejle og et medicinskab. Har man allerede Montana i huset, skaber det straks forbindelsen mellem bolig og baderum. Spejl 69,9 x 105 cm, 2480 kr., vaskemodul h 48 x b 106,6 x d 48 cm, 21.047 kr., sidehængt modul h 69,6 x b 24 x d 20 cm, 2138 kr., Montana.



ECLISSI

To spejle, to dybder og to diametre. Bagudvendt belysning skaber en indirekte lysring om spejlet, der både er praktisk og dekorativ. Endnu ikke prissat, Agape.



VIPP 524

Vægspot i pulverlakeret metal med udskiftelig LED-pære. 1899 kr., Vipp.