Enkelt badeværelse der samler familien

De fleste kender de morgener, hvor hele familien skal i bad, lægge make-up og gøre sig klar inden arbejde og skole. Sådan var det også hos denne familie på Frederiksberg, der består af børn på 10, 12 og 15, samt mor og far. Men efter at de lavede et nyt badeværelse, er morgenerne blevet roligere, og badeværelset et rum til samvær og hygge frem for stress.

– Nu har vi to brusere, så der kan stå to personer samtidig, og så sidder der som regel en og snakker på det lave hyldeskab, som jeg har fået syet en pude til, forklarer ejeren.

Da hun skulle indrette det nye badeværelse, var hun især opmærksom på, at det skulle have rene linjer og være let at gøre rent – og ikke mindst, at der skulle være god plads i skufferne. – Vi har alle vores egen shampoo og alle mulige andre ting, og det skal gemmes væk. Jeg vil have ro og orden, også på mit badeværelse, forklarer hun.

Møblerne er udført i egetræ, og det giver en varme til rummet, som ejerne er meget glade for.

– Vi har tidligere haft et hvidt bad, så nu ville vi prøve noget andet. Og det har vi bestemt ikke fortrudt, siger ejeren.