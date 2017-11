Med badeforhæng er der lidt bedre mulighed for at sætte et personligt og farverigt præg på badeværelset. For eksempel giver dette forhæng badeværelset kant med det grafiske print. Videre kan badeforhænget være med til at binde de resterende farvevalg på badeværelset sammen. 649,00 kr., Fermliving.

© Fermliving