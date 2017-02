9 genveje, som får et træt badeværelse til at se nyt ud

9 måder at fikse et slidt og kedeligt badeværelse op

'50 shades of grey' er ikke godt på badeværelset. I hvert fald ikke, hvis det handler om de farver, der kommer dig i møde, når du træder ud i rummet.



Men hvordan får man en følelse af velvære og renhed, når badet måske dybest set trænger til en renovering? Det har vi nogle genveje til her.

1. Gør hovedrent

Hvis fliserne skinner hvidere end hvidt, og badekarret er gjort rent i bund, vil alle badeværelser se indbydende ud. Intet er forgjort ved at bruge lidt skrappere rengøringsmidler et par gange om året, og det gør arbejdet nemmere i mange måneder efter. Hvis man én gang for alle får brugt med kalken i toilettet, holder det stilen længere.

2. Ryd dog op

Du behøver vel ikke fire hårbørster, hvor af den ene er knækket, vel? Giv dit badeværelse en overhaling og få ryddet ordentligt op. Tænk i funktionalitet og god opbevaring. Er det muligt at placere makeup et andet sted for eksempel?

3. Opbevaring, opbevaring, opbevaring

Har du fx et ekstra sengeskab liggende til shampoo osv? Har du en kurv til håndklæderne? Rul dem sammen i stedet for at stable). Ting skal ikke ligge på gulvet og bagerst på hylder, hvor du ikke kan nå dem.

4. Hæng en stearinlys-hylde op

En smal hylde til stearinlys er en genial tilføjelse til ethvert badeværelse – uanset størrelsen.