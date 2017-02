Afslapning, ny energi og blød hud

Efter en lang dag, har du måske allermest lyst til et varmt karbad. Du får slappet af i dine muskler, varmet kroppen og din hud bliver dejlig blød. Nyd et glas bobler, læs en bog eller hør din yndlings musik. Brug tiden i karbadet til at få slappet af og samlet dine tanker mens du samler ny energi op.