Verdens 5. største vandland kommer til at ligge i Danmark

En del af det eksisterende byliv

Nu er vandlandet Nordic Water Universe kommet et skidt tættere på at blive realiseret. "Universet" opføres som et bykvarter, med ferieboliger, konferencecenter, butikscenter og selvfølgelig med den store aquapark som centrum.

Når et så stort projekt skal opføres, plejer det at blive bygget fra bunden på en stor tom plads. Men "plejer" er død: Tegnestuen ADEPT, som står bag projektet, vil integrere den enorme aquapark i det eksisterende byliv:

– Nordic Water Universe er istedet udformet som et rigtigt bykvarter med varierende arkitekur og vekselvirkning mellem tætte gader og små pladser. Trafikken i området er indrettet for bløde trafikanter med fokus på grønne oplevelser, Anders Lonka, Partner i ADEPT.