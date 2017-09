Arkitekten Ricardo Bofill forelskede sig i denne gamle, faldefærdige cement fabrik lidt uden for Barcelona tilbage i 1973, og besluttede sig for, at det skulle være hans fremtidige hjem. Han blev forført af bygningens grove og rustikke ydre, som han har valgt at bibeholde, men i moderniseret og finpudset stil.

© Ricardo Bofill