Unge arkitekter står bag ny arkitektskole i Aarhus

Arkitektskole i Aarhus

De tre nyuddannede arkitekter, Brian Vargo, Jonas Snedevind Nielsen og Mathias Palle, har med deres kreative og funktionelle bud på en ny arkitektskole til Aarhus by, vundet den internationale arkitektkonkurrence, hvor store firmaer som BIG og SANNA ligeledes deltog.

Projektkonkurrencen handlede om at erfarne som nye arkitekter, skulle komme med et bud på en ny arkitektskole, hvor arkitektur, funktionalitet og økonomi spillede ind - og med et budget på 261 millioner kroner, har de tre unge talenter ramt plet med deres idé.