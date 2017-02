The Varso Tower bliver Polens højeste skyskraber

Polens bedste udsigt

Hvis man som virksomhed ønsker flotte kontorrum, der emmer af kvalitet, bliver det muligt at få kontorer i The Varso Tower, hvor noget, som nok bliver Polens bedste udsigt, følger med.

Men skyskraberen er ikke kun for virksomheder.

I stueetagen er det meningen, at der skal være caféer og butikker, hvor der er mulighed for shopping.

På observationsdækket, der kommer til at ligge 230 meter over jorden, bliver der etableret en restaurant mellem 46 og 47 etage.