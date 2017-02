Statslånshuset - det ærlige murstenshus

Byggeri med stor risiko

Arkitekten Sune Sandø har igennem sit tidligere virke som direktør for ArkitektHjælpen, der blandt andet rådgav husejere om ombygning og vedligeholdelse af deres boliger, et unikt kendskab til mange forskellige typer af parcelhuse, heriblandt også statslånshuset.

Statslånshusene har en særlig plads i hans hjerte. Sune Sandø husker nemlig fra sin barndom, hvor spændende det var, når nogle af hans mindrebemidlede kammerater skulle bygge et statslånshus. Både fordi der var et leben uden lige med hele familien indforskrevet til at arbejde dag og nat for at blive færdig i rette tid, men også fordi der blev bygget med høj risiko.

- "Det var omfattet af så mange regler at bygge et statslånshus. Hvis den fastsatte pris ikke blev overholdt, så faldt hele ordningen bort, og så var familien ruineret," fortæller arkitekt Sune Sandø.

Huse på ned til 36 kvadratmeter

- "Jeg må sige, at jeg bliver imponeret, når jeg ser på samtidige arkitekttegninger af statslånshuse. Det er virkelig godt håndværk. Der er arbejdet grundigt med de tre begreber: Huset, rummet og funktionaliteten. Selv de meget små huse, et enkelt helt ned til 36 kvadratmeter, har en rummelighed på trods af de meget små kvadratmeterstørrelser, og det er imponerende når man tænker på, hvad der blev sprøjtet ud fra 1960 og fremefter," fremhæver Sune Sandø og henviser til den samling af tegninger, som Akademisk Arkitektforening udgav i 1941, "Smaa Huse med Statslaan". De huse, der blev opført, er dog sjældent lavet direkte efter bogen, for arkitektudgiften var ofte det første, der blev sparet væk.

- "Folk lod sig inspirere og klippede så ellers en hæl og huggede en tå, og det er jo udmærket. Ofte har folk tænkt, at arkitekten er en unødig ekstraudgift." bemærker Sune Sandø nøgternt om det undselige statslånshus, der i al stilfærdighed uden for boligmodens rampelys har budt på gode kvadratmeter i nu mere end et halvt århundrede.

(Billederne i denne artikel er venligst udlånt af Bygningskultur Danmark, som er en paraplyorganisation for 28 forskellige byggerelaterede organisationer. Her finder du aktuel debat og indsigtsfuld viden om bygningsbevaring i Danmark)