Det imponerende udkigstårn i form af en spiral, vil kræve en hård gå tur for at nå til tops, og derfra kan man nyde den 360 grader udsigt ud over en af sjællands smukkeste skovområder. Da tårnet er en spiral med fladt underlag, kan både kørestolsbrugere og barnevogne komme med op og nyde udsigten.

© Effekt