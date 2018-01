Spektakulær café i feminine pastel toner

Spændende farver og former

De specielle former og lag i de forskellige rum er til, for at opfordre kunderne til at udforske stedet med interesse og nysgerrighed. De mange geometriske former, som caféen gemmer på, er skabt for at give stedet struktur, og for at fremhæve den spændende indretning.

Det er værd at bemærke, at stolene i de grønne nuancer på både øverste og nederste billede, er fra det danske designfirma Muuto, mere specifikt deres Nerd Chair.

Bag den flotte arkitektur og indretning står firmaet Biasol, som har sin base i Australien.