Spektakulær arkitektur skal danne ramme om "BørneRiget"

Børn lærer og lever ved at lege

... Også når de er syge. Denne indsigt skal bruges til at bygge et bedre fundament for fremtidens behandling. I projektet Legende Logisk har 3XN lagt stor vægt på, at skabe et sundt hospital med masser af dagslys og store dobbelthøje rum for enden af hver "finger", som giver luft og plads.

Hospitalet skal skabe rammerne om en hverdag, hvor både børn og forældre kan føle sig trygge, samt lege og lære.