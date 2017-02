En af løsningerne er træ, det ultimativt bæredygtige materiale, som med den rette behandling kan være med til at redde fremtidige generationers levevilkår.

Der designes allerede et væld af skyskrabere af træ, og som det ses på Arch Daily eksempler her, kan verdens metropoler få et helt andet udseende om ganske få år med træ som byggekomponent.

Rendering: Sou Fujimoto Architects forestiller sig en etageejendom af træ i Bordeaux.