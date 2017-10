6 millioner LEGO klodser

I LEGO House står en af verdens største og mest ikoniske LEGO modeller. Modellen forestiller et stort træ med en højde på over 15 meter, og med masser af små detaljer. Træet af LEGO er bygget af 6.316.611 klodser, og det tog et stort team 24.350 timer at konstruere – det er altså 1014 dage non-stop. Se videoen af træets opførelse nedenfor.