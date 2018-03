Drømmer du om at få dit eget tårn?

293 m2 med eget tårn

293 m2, der er fuldt møblerede, yderligere 129 m2 kælder, i alt 7 værelser, pejsestue med karnap ... og eget tårn. Det er hvad man får for pengene i Danmarks for tiden dyreste lejebolig. Hele herligheden ligger i Gentofte – kun et stenkast fra Øresund. Og ... lagde du mærke til det – ejendommen, der er opført i 1897, har et tårn!