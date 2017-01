Royal Arena er Danmarks nye, smukke arkitektoniske diva

Kvalitetsdesign med god akustik

Der er lagt vægt på god akustik, funktionalitet og god komfort for publikum for at give den bedst mulige oplevelse, og for særlige VIP-gæster findes der en hel VIP-etage med Audi Level og eksklusive suiter, der kan anvendes som mødelokaler samt til at se arrangementer under mere private forhold.

Arenaen har åben stueetage, der er tilgængelig for offentligheden, samt et plateau på førstesalsniveau, der også er tilgængeligt for offentligheden. Til koncerter vil publikum kunne stå på arenagulvet samt sidde på tre sider af gulvet, men til sportsbegivenheder og andre særlige arrangementer vil det være muligt at have publikum på alle fire sider.

En fælles indsats med et smukt resultat

Royal Arena bliver et aktiv for Danmark og Københavns kulturliv, og Dan Hammer, Royal Arenas administrerende direktør, fortæller, at han og hele holdet bag arenaen er meget tilfredse med det færdige resultat:



”Vi er meget stolte over, at vi har skabt en arena i verdensklasse, som med de mest sublime lys- og lydteknologier vil give publikum nogle fantastiske oplevelser. Og vi er ikke i tvivl om, at vores fokus på at skabe en 'lækkerhedsfaktor' vil give bonus og gøre vores nye arena til et af Europas mest populære spillesteder for kunstnere på højt niveau," siger Dan Hammer.

"Royal Arena er meget smuk – ude som inde. Og med garderobeskabe fra Montana, designmøbler fra Paustian i VIP rum og personalebeklædning fra Lex Deux har vi lagt stor vægt på dansk design og et æstetisk udtryk, som er sjældent set i vores branche.”