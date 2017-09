Hvad gør man med et gammelt industriområde, der skal omdannes til et nyt beboelseskvarter – men som indtil byggeriet går i gang bare står tomt? Spørger man non-profit organisationen Givisme og arkitektfirmaet AART, er der ingen tvivl: Man bruger området og dets specielle karakter til at skabe en pop up-by på togskinner.

– Jeg har altid haft denne her drøm om at bygge mobile bygninger, og efter en del snakken frem og tilbage med Aarhus Kommune, fik vi lov til at bruge 500 meter togskinner på Søren Frichsvej til vores idé forklarer Jonas ”Pindhund” Hallberg, der sammen med Thomas ”VovemoD” Lütken står bag projektet Givisme-på-hjul.