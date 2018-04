Materialer og ny teknologi

CITA står for Center for Information Technology and Architecture, som er et institut under Kunstakademiets Arkitektskole. Forskerne her fokuserer blandt andet på samspillet mellem ny teknologi og nye muligheder for at opbygge strukturer og konstruktioner. Det har fx ført til udviklingen af K2, som er skabt ved at bruge computerberegninger til at opføre en let og alligevel solid konstruktion, som kan ses på biennalen.