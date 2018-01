I år får vi to pandaer til Danmark

Alle har noget, at skulle have sagt

For at skabe det helt rigtig anlæg og miljø til de to pandaer, er alle faggrupper blevet hørt.

– Idékulturen er en indgroet del af Zoos DNA. Den går i korte træk ud på, at alle medarbejdere kan få indflydelse på, hvordan anlægget kommer til at se ud og fungere på daglig basis. Medarbejderne repræsenterer alle faggrupper fra dyrepassere og zoologer til formidlere, gartnere, foderansvarlige og dyrlæger, så idékataloget spænder helt fra det krøllet kreative til jordnære beslutninger om, hvor højt vandhanen skal placeres over jorden, adm. direktør i Zoologisk Have, Steffen Stræde.

Anlæggets design er inspireret af det kinesiske ying-yang symbol. Videre ligger der meget tanke og planlægning bag anlæggest opbygning, da pandaerne har specielle behov: De skal gerne leve adskilt, men alligevel kunne fornemme hinanden, og stadig have mulighed for at mødes i brunstperioden en gang årligt.

Vi er mange der glæder os til, at se det færdige resultat, og til at byde de to pandaer velkommen.