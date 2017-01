Nyt kongrescenter inspireret af sejl skal bygge bro over russisk flod

Maritime undertoner

Kongrescenterets top er formet som et skibssejl, og mellem ‘sejlene’ kan fodgængere færdes fra den ene flodbred til den anden, mens de nyder den spektakulære udsigt ud over vandet. Spidserne når henholdsvis 61 og 150 meter op i vejret, så bygningen bliver på mange måder et vartegn, der er svært at overse.