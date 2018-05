Nyt hotel lader dig stå på ski på taget

Museum i ét med landskabet

Audemars Piguet Hôtel des Horlogers er ikke BIGs første projekt, hvor man har mulighed for at stå på ski på taget. BIG har nemlig tidligere designet et museum – også for den kendte urmager Audemars Piguet. På museets tag kan du stå på ski, mens dets indre snor sig ned i jorden – og så er det beliggende på samme sted, som hotellet planlægges at blive opført.