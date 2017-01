Nyt George Lucas Museum i bedste ’Star Wars’-stil

MAD Architects tegnet rumskib

Instruktøren bag ’Star Wars’-filmene, George Lucas, har gennem flere år leget med planerne om at bygge et museum til sin store filmrelaterede kunstsamling. Nu ser det endelig ud til, at hans visioner bliver til virkelighed.

Efter planen skal ’Lucas Museum of Narrative Art’, som museet kommer til at hedde, stå færdig i 2021. Bygningen, der skal danne ramme for Lucas’ samling, er tegnet af den kinesiske arkitekt Ma Yansong fra MAD Architects.

Bygningens design er, på bedste ’Star Wars’-stil, tegnet til at skulle ligne et rumskib, der med bugede former svæver over jorden. På taget skal store arealer efter planen dækkes med træer og grønne områder, så den iøjnefaldende bygning bliver integreret med omgivelserne.

’Star Wars’-instruktøren har selv betalt for sit nye museum, som forventes at koste syv milliarder kroner at bygge og kommer til at ligge i Los Angeles – en by, som i den grad er kendt for sine film- og historiefortællinger.

Mere præcist kommer museet til at ligge i den sydlige del af Los Angeles i Exposition Park, hvor du også kan finde Natural History Museum og California Science Center.