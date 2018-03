Ny arkitektur ved Nordeuropas største borgruin

Hammershus: En historisk borg

Det var fra starten vigtigt for både bygherre og arkitekter, at besøgscenteret ikke blev dominerende i det markante og historiske område. Hammershus, der er Nordeuropas største borgruin, blev grundlagt allerede i 1200-tallet og har spillet en markant rolle i Danmarkshistorien. Fx sad Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine Ulfeldt arresteret på Hammerhus i en periode.

Et af grebene, der er brugt, for at besøgscenteret ikke skal være for markant, er, at taget på besøgscenteret flugter med den bagvedliggende bakke. Det betyder, at centeret ikke tager udsigten fra Hammershus, når man ankommer til området, samtidig med at taget kan bruges som udkigspunkt.